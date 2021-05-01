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Западно-Сибирский НОЦ в 2020 году получил пять региональных мега-грантов на научные проекты

Губернатор, 09:01 28 мая 2021

ТюмГУ

Пять региональных мега-грантов были выделены в 2020 году на реализацию научно-исследовательских и образовательных проектов в Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

"Три гранта получил Тюменский государственный университет, один - Тюменский медицинский университет, еще один - Югорский государственный университет. На базе вузов создадут современные лаборатории и сформируют научные коллективы, в том числе из молодых ученых", - отметил глава региона.

Для становления следующего поколения научно-исследовательских команд в центре развития компетенций НОЦ прошли подготовку 336 будущих научных лидеров и руководителей научно-технических проектов.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Западно-Сибирский НОЦ , облдума

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