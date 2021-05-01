Открытки из коллекции тюменского музея расскажут о детях дореволюционной России

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Увидеть коллекцию "Филокартия" могут тюменцы в музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Среди экспонатов - открытки, изданные по рисункам художников Елизаветы Бём и Владимира Табурина, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Тема детства была одной из самых популярных у издателей художественных открыток в России в начале XX века. Одна из "изюминок" тюменской коллекции – серия открыток, выпущенная в 1910-х годах фирмой "Зингер" по рисункам русского художника Владимира Табурина. Фирма, отделение которой имелось и в Тюмени, расположила свою рекламу на оборотных сторонах открыток с рисунками играющих крестьянских детей и их матерей, которые шьют на швейных машинках "Зингер".

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Художница Елизавета Бём известна как создатель рисунков по направлению "дети во взрослой жизни". Почти все ее открытки выполнены с характерным народным колоритом и своеобразным юмором. Известно, что их коллекционировали не только простые люди, но и представители императорской фамилии. Тюменскому музею открытки передали представители тюменско-ялуторовской учительской семьи Ивановых-Пятницких.

Увидеть коллекцию и узнать об истории создания открыток можно на экскурсиях в музее, запись по телефону 8-905-858-89-44.