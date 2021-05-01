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Количество работников Ишимского мусоросортировочного завода увеличат вдвое

Общество, 16:58 28 мая 2021

администрация Ишима в Instagram

Более 60 человек работают на мусоросортировочном заводе в Ишиме на сегодняшний день. В перспективе это количество будет увеличено вдвое. Об этом заявил глава города Федор Шишкин во время визита на предприятие.

По его словам, мусоросортировочный завод - это уникальное производство с современным оборудованием. Его открытие - большой шаг на пути перехода к цивилизованному процессу сбора и обработке ТКО, а также к улучшению экологической ситуации.

администрация Ишима в Instagram администрация Ишима в Instagram администрация Ишима в Instagram ﻿

"Безусловно, в реализации так называемой мусорной реформы не все просто. Но, очевидно, что региональный оператор настроен серьезно. Считаю, что в перспективе предприятие выйдет на проектную мощность, а у населения сформируется новая культура обращения с отходами", - сказал градоначальник в соцсетях.

Мусоросортировочный завод в Ишиме начал работу в тестовом режиме в 2021 году и обслуживает население города, Ишимского и еще девяти муниципальных районов. Персонал завода работает в две смены, что обеспечивает бесперебойность процесса обработки коммунальных отходов.

Проектная мощность завода – 25 тыс. тонн в год. На данный момент обрабатывается, сортируется 1,25 тыс. тонн в месяц.

Анжела Лебедева

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# мусоросортировочный завод

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