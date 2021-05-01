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Концерт кельтской музыки, ирландские танцы и видеогостиную организуют на фестивале "ИнтерКиндер" в Тюмени

Общество, 16:20 29 мая 2021

"ARAVITA" ВКонтакте | Фото: "ARAVITA" ВКонтакте

Второй этап "Мир лепреконов и фей" фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева с 3 по 5 июня. Он будет посвящен культуре и традициям Ирландии, сообщают организаторы.

Ребята смогут побывать на мастер-классах по ирландским танцам и технике аппликации "Пейзажи изумрудного острова", посетить видеогостиную "Нарния в моем сердце – начало", поучаствовать в квесте по легендам Ирландии "Золотой горшочек на краю радуги" и экологической игре "Тропами Ирландии". Пройдет познавательный час "Страна тысячи приветов", литературный час "Неизведанные миры Джонатана Свифта", концерт кельтской музыки от трио "ARAVITA" и другие увлекательные мероприятия.

Фестиваль пройдет в форматах онлайн и офлайн. Программа здесь.

Запись на мероприятия фестиваля по тел.: (3452) 565-300 (доб.: 3061, 3064, 3062). Для участников 6+.

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# ИнтерКиндер , Тюменская областная научная библиотека

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