Концерт кельтской музыки, ирландские танцы и видеогостиную организуют на фестивале "ИнтерКиндер" в Тюмени

| Фото: "ARAVITA" ВКонтакте | Фото: "ARAVITA" ВКонтакте

Второй этап "Мир лепреконов и фей" фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева с 3 по 5 июня. Он будет посвящен культуре и традициям Ирландии, сообщают организаторы.

Ребята смогут побывать на мастер-классах по ирландским танцам и технике аппликации "Пейзажи изумрудного острова", посетить видеогостиную "Нарния в моем сердце – начало", поучаствовать в квесте по легендам Ирландии "Золотой горшочек на краю радуги" и экологической игре "Тропами Ирландии". Пройдет познавательный час "Страна тысячи приветов", литературный час "Неизведанные миры Джонатана Свифта", концерт кельтской музыки от трио "ARAVITA" и другие увлекательные мероприятия.

Фестиваль пройдет в форматах онлайн и офлайн. Программа здесь.

Запись на мероприятия фестиваля по тел.: (3452) 565-300 (доб.: 3061, 3064, 3062). Для участников 6+.