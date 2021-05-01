На форуме #Яздесь тюменские подростки создавали арт-объект, обучались вокалу и ведению блога

| Фото: tumentoday.ru | Фото: tumentoday.ru

Несколько сотен молодых тюменцев собрал форум для подростков #Яздесь. Он прошел на набережной у "Конторы пароходства" 28 мая и познакомил горожан с актуальными направлениями в искусстве, сообщает "Тюменская область сегодня".

"В середине мая фокус-группы работали с увлеченными подростками, они и задали темы, которые интересны молодежи, направления, в которых ребята хотели бы развиваться. На основе этих данных была сформирована программа форума, подобраны спикеры", - сообщила руководитель службы по развитию социального проектирования, семейных технологий, просвещения и кадрового потенциала АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья" Татьяна Бабушкина.

Действовали несколько площадок: музыка, медиа, art, городская среда, технологии, street культуры. Гостям рассказали о создании качественного контента для блога, об организации киберспортивных турниров, пригласили на мастер-класс по вокалу, раскрыли тему арт-искусства.

О создании арт-кластеров в центре Тюмени, в районе Лесобазы, на ул. Челюскинцев сообщила художница, участница спецпроектов уральской биеннале и проекта "Немосква", резидент лаборатории симультанного перформанса SIMV Lab Александра Мельникова. Летом 2021 года вместе с одним из крупнейших застройщиков планируется работа над созданием творческого общественного пространства в районе старого речного порта под Профсоюзным мостом. Участникам форума #Яздесь эксперт рассказала о столицах стрит-арта. Ребята смогли попробовать себя в роли художников и создать арт-объект.

"Мы приехали всем классом, – рассказала десятиклассница Дарья Гамза. – Ехали в целях профориентации, чтобы определиться с выбором будущей профессии. Я уже знаю, что хочу остаться в своем городе и работать здесь, поэтому выбрала шатер "Городская среда", чтобы узнать, как сделать свой город лучше и краше".

По итогам форума сформированы предложения для рассмотрения городскими властями, которые помогут развить популярные современные направления и дать подросткам пространства и возможности для самореализации.