Праздник для юных пациентов тюменской больницы устроят волонтеры 1 июня

| Фото: БФ "Сила добра" | Фото: БФ "Сила добра"

160 пациентов детского стационара областной клинической больницы № 1 станут участниками праздника в День защиты детей, который организовал благотворительный фонд "Сила добра".

"Подобные акции проводим в течение трех лет, украшаем палаты шариками, дарим подарки от благотворителей, поднимаем настроение. 120 ребят смогут порисовать на воде в ходе интерактива, остальным детям со сложными диагнозами подарки передадут медицинские работники", - пояснила координатор проектов фонда Гульшат Хайруллина.

Для детей подготовили альбомы, раскраски, карандаши, брелоки, добавила она, и другие приятные мелочи, которые скрасят ребятам необходимость соблюдать постельный режим.

Инна Кондрашкина