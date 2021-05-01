  • 30 мая 202130.05.2021воскресенье
  • USD73,5870
    EUR89,6731
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Праздник для юных пациентов тюменской больницы устроят волонтеры 1 июня

Общество, 18:18 30 мая 2021

БФ "Сила добра" | Фото: БФ "Сила добра"

160 пациентов детского стационара областной клинической больницы № 1 станут участниками праздника в День защиты детей, который организовал благотворительный фонд "Сила добра".

"Подобные акции проводим в течение трех лет, украшаем палаты шариками, дарим подарки от благотворителей, поднимаем настроение. 120 ребят смогут порисовать на воде в ходе интерактива, остальным детям со сложными диагнозами подарки передадут медицинские работники", - пояснила координатор проектов фонда Гульшат Хайруллина.

Для детей подготовили альбомы, раскраски, карандаши, брелоки, добавила она, и другие приятные мелочи, которые скрасят ребятам необходимость соблюдать постельный режим.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благотворительный фонд , День защиты детей , дети , детский стационар , ОКБ №1

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 30.05.2021В музее семьи императора Николая II сыграют в крокет и серсо
18:18 30.05.2021Праздник для юных пациентов тюменской больницы устроят волонтеры 1 июня
17:49 30.05.2021Тюменцев приглашают на бесплатные занятия фитнесом
16:47 30.05.2021Жители Голышманово поставили прививку от коронавирус в мобильном пункте вакцинации