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В музее семьи императора Николая II сыграют в крокет и серсо

Общество, 18:45 30 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юных тоболяков приглашают принять участие в программе "Старые-добрые игры" 1 июня.

Как рассказали в Тобольском музее-заповеднике, игры на свежем воздухе пройдут на территории музея семьи императора Николая II. Юные горожане смогут сыграть в городки, бадминтон, крокет, серсо. Эти забытые игры любили не только будущие наследники российского престола, но и их сверстники из народа.

Начало программы в 15 часов. Необходима предварительная запись. Заявки принимаются по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

Евгений Новоселов

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# Тобольский музей-заповедник

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