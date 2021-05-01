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Футболисты "Тюмени" победили в Новотроицке

Спорт, 17:45 31 мая 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередную победу в ОЛИМП-Первенстве России среди команд ПФЛ одержали футболисты "Тюмени", сообщает пресс-служба клуба.

В Новотроицке сибиряки огорчили местную "Носту" - 3:1. Дублем в составе гостей отметился Данил Карпов. Еще один гол на счету Артура Гилязетдинова, который в этом году до матча в Новотроицке не забивал.

На 74 минуте хозяева остались вдесятером – у них удалили защитника Сергея Пахолкова. В меньшинстве "Носта" смогла отличиться. На 85 минуте забил 19-летний Даниил Винтер. Хозяева могли развить успех, но на последних секундах игры Александр Болдырев не реализовал пенальти.

"Тюмень" осталась на втором месте. Теперь 4 июня она сыграет в гостях против "Оренбурга-2".

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# ФК Тюмень , футбол

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