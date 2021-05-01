  • 31 мая 202131.05.2021понедельник
  • USD73,5870
    EUR89,6731
  • В Тюмени 9..11 С 7 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шестилетний ребенок получил тяжелую травму в аварии в Тюмени

Происшествия, 12:02 31 мая 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шестилетний ребенок получил тяжелую травму в ДТП на ул. Молодежной в Тюмени 30 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водитель автомобиля Ravon сбил ребенка, выехавшего на дорогу на велосипеде, в районе дома № 80.

“ГИБДД рекомендует родителям дополнительно рассказать детям об опасности выезда на проезжую часть юных велосипедистов, детей на самокатах и средствах индивидуальной мобильности”, — рассказали в Госавтоинспекции.

Отметим, за минувшую неделю в Тюменской области произошло 50 ДТП. В них погибли семь человек, в том числе один ребенок. Еще 63 человека получили травмы, из них 12 детей ранены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 31.05.2021Житель Тюменской области убил соседского быка из ружья
12:57 31.05.2021В Тюменской области водитель иномарки съехал в кювет и погиб
12:35 31.05.2021В Тюменской области автомобилисты стали чаще встречать диких животных
12:02 31.05.2021Шестилетний ребенок получил тяжелую травму в аварии в Тюмени