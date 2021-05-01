Шестилетний ребенок получил тяжелую травму в аварии в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шестилетний ребенок получил тяжелую травму в ДТП на ул. Молодежной в Тюмени 30 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водитель автомобиля Ravon сбил ребенка, выехавшего на дорогу на велосипеде, в районе дома № 80.

“ГИБДД рекомендует родителям дополнительно рассказать детям об опасности выезда на проезжую часть юных велосипедистов, детей на самокатах и средствах индивидуальной мобильности”, — рассказали в Госавтоинспекции.

Отметим, за минувшую неделю в Тюменской области произошло 50 ДТП. В них погибли семь человек, в том числе один ребенок. Еще 63 человека получили травмы, из них 12 детей ранены.