Гроза стала причиной двух пожаров в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Грозовые разряды послужили причиной двух пожаров в Тюменской области – в Ишимском и Абатском районах 31 мая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, в 15 часов 30 минут в дер. Налимова Ишимского района из-за грозы повредилась опора линии электропередачи. Ущерб небольшой.

Второй пожар произошел вечером в с. Быструха Абатского района. На ул. Центральной в результате грозового разряда пострадали хозяйственные постройки размерами три на шесть метров. Огонь повредил их на площади 16 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Инна Пахомова