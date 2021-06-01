Иностранные студенты из Тюмени заняли призовые места на олимпиаде в Казани

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Слушатели подготовительного отделения ТюмГУ Закария и Яхья Аль-Мир вошли в пятерку победителей онлайн олимпиады по русскому языку для иностранных студентов вузов России. Она проходила на площадке Казанского федерального университета, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Олимпиада состояла из двух этапов. Тестирование проводилось по русскому языку как иностранному и по предметам специализации — научная и литературная.

Во второй этап прошли 93 студента, среди них были и представители ТюмГУ. Закария и Яхья Аль-Мир заняли третье и пятое места в олимпиаде по русскому языку. Яхья Аль-Мир также принял участие в предметной олимпиаде по физике и математике и занял первое место.

Все студенты получат сертификаты об участии, а победителей наградят дипломами.

Отметим, олимпиада призвана мотивировать иностранных граждан к изучению русского языка, развитию научного мышления и творческих способностей.