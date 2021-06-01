Братья из Карачаево-Черкессии предстанут перед судом за сбыт наркотиков в Тюменском районе

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Двоих братьев, обвиняемых в попытке сбыта наркотиков, осудят в Тюменском районе, сообщает региональная прокуратура.

Двое жителей Карачаево-Черкесской Республики вступили в сговор с неустановленным лицом для незаконного сбыта наркотиков на территории Нижегородской области, Республики Марий Эл, Свердловской и Тюменской областях, Красноярском крае, Челябинской области и Пермском крае.

Мужчины из тайников в Московской, Свердловской и Челябинской областях должны были забрать для сбыта более 8,7 кг наркотических и психотропных веществ – мефедрон, гашиш и амфетамин.

В марте 2021 года братья из тайника в Московской области забрали мефедрон. Затем на автомобиле направились в Нижегородскую область и Республику Марий Эл, где оставили в тайниках часть наркотиков. 11 марта в Екатеринбурге братья взяли гашиш и поехали в Тюмень, где их задержали сотрудник полиции. В ходе досмотра автомашины, а также из ранее сделанных закладок запрещенные вещества были изъяты.

Братья по решению суда заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд.