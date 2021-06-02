Более 50 пришкольных лагерей в Тюмени примут 17 тысяч детей

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Более 50 лагерей дневного пребывания открылись на базе школ, гимназий и лицеев в Тюмени. В первую смену отдохнуть в них смогут более девяти тысяч детей, сообщает городской департамент образования.

Все организации получили санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора и прошли проверку готовности к летней оздоровительной кампании. На территориях провели обработку от клещей. Соблюдаются требования антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности, безопасности перевозки групп детей к местам отдыха и обратно, безопасности пребывания на территории лагеря и на водных объектах.

Для профилактики распространения вирусных заболеваний организован утренний фильтр при входе в лагерь с измерением температуры и обработкой рук антисептиками. В помещениях используются приборы для обеззараживания воздуха, контролируется температурный режим, режим проветривания, проводится влажная уборка.

Для ребят предусмотрено трехразовое питание. Его стоимость из расчета на одного ребенка в день составляет 220 рублей. Пни этом 50% затрат на питание оплачивается из средств муниципального бюджета.

Режим дня пришкольного лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, игр и походов, а также дневной сон для детей до 10 лет.

Каждая школа разработала разнообразную досуговую программу в рамках тематических смен. Так, в гимназии № 49 сюжетом первой смены стало межгалактическое путешествие. В школе № 70 дети отправились в путешествие на бригантине вместе со сказочными персонажами. А в пришкольном лагере школы № 92 вместо отрядов создали научные лаборатории.

Планируется, что за лето отдохнуть в пришкольных лагерях Тюмени смогут более 17 тыс. ребят.