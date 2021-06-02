Этюд по текстам из шорт-листа "Любимовки" представят в МТЦ "Космос"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Этюд по текстам из шорт-листа "Любимовки" представят в МТЦ "Космос" 4 июня, начало в 19 часов. Таким образом участники подведут итоги четырехдневной лаборатории, в которой работали 13 актеров и пять режиссеров, в том числе выпускники ГИТИСа Андрей Маник и Николай Яскевич.

По информации организаторов, на итоговый показ в "Космос" могут прийти 25 человек. Регистрация здесь.

"На режиссерско-актерской лаборатории актеры учатся на тренингах и мастер-классах, а режиссеры придумывают замысел эскизов. Под руководством Андрея Маника и Николая Яскевича тюменские актеры и режиссеры работают над эскизами по текстам из шорт-листа "Любимовки" за 2019 и 2020 годы", - рассказали в "Космосе".

Итоговую работу лаборатории представит руководитель театральной студии "Комната", организатор режиссерско-актерской лаборатории Ильяс Гирфанов. По его словам, лаборатория интересна тем, что можно увидеть, как ребята, которые с театром соприкасались мало, впитывают большое количество информации и учатся в экспресс-режиме.

"К тому же, это эксперимент: получится ли за такое короткое время сделать что-то более-менее полноценное. У жителей Тюмени есть возможность стать свидетелями этого эксперимента", – отметил Ильяс.

Добавим, организаторы лаборатории приняли участие в конкурсе на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" от Театрального центра "Космос" и получили 100 тыс. рублей на реализацию проекта лаборатории.

Анжела Лебедева