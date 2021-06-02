Студенты Тюменской области могут выиграть миллион рублей на развитие

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Студентов 1-3 курсов бакалавриата и 1-4 курсов специалитета вузов Тюменской области приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе "Твой ход". Победители получат по одному миллиону рублей на развитие, возможность пройти стажировки и трудоустроиться в топ-компании, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Конкурс основан на деятельном участии студентов в решении проблем на областном и национальном уровнях в формате "большого путешествия". Каждый претендент сможет получить траекторию личностного роста и приобрести профессиональные навыки по 11 направлениям. В составе команд участники приобретут уникальные знания и навыки создания и управления проектами и возможность их реализовать совместно с наставниками и экспертами на территории региона.

Предусмотрено четыре этапа. До 12 июня продлится регистрация на сайте твойход.онлайн и тестирование.

С 16 июня по 1 августа необходимо пройти образовательный модуль "Акселерация решения", принять вызов лично или в команде, разработать проект по выбранному направлению, попасть в число лучших и отправиться в двухдневное путешествие по стране.

Со 2 августа по 5 октября нужно защитить проект перед экспертами и заказчиками, чтобы получить возможность стажироваться в крупной компании с гарантией трудоустройства.

С 6 октября по 30 ноября определят 200 победителей.