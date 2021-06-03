От тюменцев ждут заявки на конкурс молодежных проектов форума "Россия – страна возможностей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабный форум "Россия – страна возможностей" пройдет в Москве в парке Горького 26-27 июня.

В рамках мероприятия пройдут активности различных проектов платформы "Россия – страна возможностей", награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, развлекательная программа, образовательные, спортивные и культурные активности. Онлайн-трансляцию форума смогут посмотреть все жители страны.

Кроме того, на форуме "Россия — страна возможностей" состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов. Подать заявку на участие можно в системе "Молодежь России". Дата окончания приема заявок: 19 июня в 17 часов (по мск).

В конкурсе могут принять участие граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно, являющиеся официальными (подтвержденными) участниками форума. Максимальный размер гранта: 1,5 млн рублей. Физическое лицо вправе представить не более одной заявки, содержащей один проект, в номинации "Развитие социальных лифтов".

С полными правилами конкурса можно ознакомиться в объявлении о проведении конкурса (залить гиперссылкой), сообщает Росмолодежь.