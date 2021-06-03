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Тематическую фотозону, выставку и викторину в Тюмени приурочат ко Дню рождения Пушкина

Общество, 15:07 03 июня 2021

библиотеки Тюмени во ВКонтакте | Фото: библиотеки Тюмени во ВКонтакте

Арт-вернисаж под открытым небом "Пушкин - далекий и близкий" проведет Библиотека истории города в Тюмени 5 июня, начало в 12 часов. Его приурочат ко дню рождения поэта, который отмечается 6 июня, сообщает учреждение.

Для участников откроют тематическую фотозону, где можно будет примерить цилиндр и плащ-крылатку и сфотографироваться с тростью в руках. Покажут коллекцию портретов поэта, собранную библиотекой, издания книжной "пушкинианы".

Состоится выставка рисунков учащихся детской школы искусств им. В. В. Знаменского на сюжеты сказок поэта. Для самых маленьких читателей организуют игры и викторину со сладкими призами.

Тюменцев ждут по адресу ул. Щербакова, 11. Справки по телефону: 22-52-37.

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# Александр Пушкин , библиотеки

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