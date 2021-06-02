Жительница Туртаса расплатилась в магазине купюрой банка приколов
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Безработная жительница п. Туртас написала явку с повинной после того, как расплатилась в магазине поддельными банкнотами, сообщает УМВД России по Тюменской области.
42-летняя подозреваемая решила расплатиться за выбранный в магазине товар стоимостью в 1 тыс. 800 рублей билетом банка приколов. Продавец заметил подделку и женщина покинула место происшествия. Позже она сама обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишения свободы сроком до двух лет.