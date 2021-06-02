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Жительница Туртаса расплатилась в магазине купюрой банка приколов

Происшествия, 19:02 02 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Безработная жительница п. Туртас написала явку с повинной после того, как расплатилась в магазине поддельными банкнотами, сообщает УМВД России по Тюменской области.

42-летняя подозреваемая решила расплатиться за выбранный в магазине товар стоимостью в 1 тыс. 800 рублей билетом банка приколов. Продавец заметил подделку и женщина покинула место происшествия. Позже она сама обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишения свободы сроком до двух лет.

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# фальшивые купюры

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