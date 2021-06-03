Тюменцу грозит пять лет колонии за поджог чужого автомобиля

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Мужчину, обвиняемого в поджоге автомобиля, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

50-летний житель Тюмени ночью 12 октября 2020 года из-за неприязненных отношений поджег автомобиль знакомого Renault Duster на ул. Космонавтов. Потерпевшему был причинен ущерб в размере более 670 тыс. рублей.

Обвиняемый признал вину. Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.