  • 4 июня 20214.06.2021пятница
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Партия пенсионеров представит политическую программу на съезде

Политика, 15:13 04 июня 2021

Фото: региональное отделение партии пенсионеров в Тюменской области

Партия пенсионеров утвердит программу и списки кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Госдуму и региональные парламенты на съезде 29 июня.

"Партия пенсионеров пока не представлена ни в Государственной думе, ни в Тюменской областной думе. Мы уверены, что подходы нашей партии близки многим, от подростков до людей преклонного возраста. Мы уделяем большое внимание развитию медицины и введении в каждой поликлинике должности врача гериатра, так как люди после 60 лет должны получать особую медицинскую помощь. В сфере образования мы выступаем против ЕГЭ, который стал машиной натаскивания на сдачу тестов, а также за отказ от Болонской системы и возврат к классическому образованию, которое подарило стране великих ученых прошлого", - подчеркнул председатель правления партии пенсионеров в Тюменской области Владимир Селиванов.

Тюменское региональное отделение проведет собрание членов и утвердит список кандидатов после объявления старта выборной кампании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Селиванов , Партия пенсионеров

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:13 04.06.2021Партия пенсионеров представит политическую программу на съезде
12:48 04.06.2021Тюменская область за год поднялась на 9 позиций в рейтинге состояния инвестклимата
12:12 04.06.2021Якушев назвал механизмы повышения инвестпривлекательности для регионов УФО
18:38 03.06.2021Fortum и Baker Hughes договорились о расширении использования возобновляемой энергетики в России