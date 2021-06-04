Партия пенсионеров представит политическую программу на съезде

Фото: региональное отделение партии пенсионеров в Тюменской области Фото: региональное отделение партии пенсионеров в Тюменской области

Партия пенсионеров утвердит программу и списки кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Госдуму и региональные парламенты на съезде 29 июня.

"Партия пенсионеров пока не представлена ни в Государственной думе, ни в Тюменской областной думе. Мы уверены, что подходы нашей партии близки многим, от подростков до людей преклонного возраста. Мы уделяем большое внимание развитию медицины и введении в каждой поликлинике должности врача гериатра, так как люди после 60 лет должны получать особую медицинскую помощь. В сфере образования мы выступаем против ЕГЭ, который стал машиной натаскивания на сдачу тестов, а также за отказ от Болонской системы и возврат к классическому образованию, которое подарило стране великих ученых прошлого", - подчеркнул председатель правления партии пенсионеров в Тюменской области Владимир Селиванов.

Тюменское региональное отделение проведет собрание членов и утвердит список кандидатов после объявления старта выборной кампании.