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Назван срок сдачи многоквартирника в Тюмени, строительство которого контролирует прокуратура

Общество, 18:57 04 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До конца второго квартала 2021 года планируется ввести в эксплуатацию многоквартирный дом ГП 5.5 в Тюмени, который возводит ООО "Северный квартал" с участием дольщиков под контролем областной прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

Руководство предприятия, представители прокуратуры и ГУС встретились с дольщиками на строительной площадке, ответили на вопросы и определили порядок получения информации о ходе строительства.

Отметим, что исполнение обязательств застройщиком перед участниками долевого строительства находится на особом контроле прокуратуры Тюменской области в связи с неоднократным переносом сроков ввода в эксплуатацию. Завершение строительства многоквартирного дома проводится силами застройщика. Проверка показала высокую степень готовности дома.

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# дольщики , прокуратура Тюменской области

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