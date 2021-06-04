Действующий лесной пожар на 30 га в Уватском районе не угрожает населенным пунктам

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Действующий лесной пожар на площади 30 га не представляет угрозу жителям Луговослинкина Уватского района. Об этом сообщают в районном секторе по ГО и ЧС.

По данным на 4 июня в Уватском районе борются с одним возгоранием в 7,5 км от населенного пункта. В тушении задействованы 37 работников авиабазы и две единицы техники.

В деревне проведена опашка с трех сторон общей протяженностью 20 км. С одной стороны населенный пункт огибает река Иртыш, которая является естественной природной преградой для распространения пожара, сообщает пресс-служба муниципалитета.

С начала пожароопасного сезона в Уватском районе зарегистрированы 22 лесных пожара на площади 230 га, 21 из них ликвидирован. Объявлен второй класс пожарной опасности.

Напомним, особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 20 июня.