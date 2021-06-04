Действующий лесной пожар на 30 га в Уватском районе не угрожает населенным пунктам
Действующий лесной пожар на площади 30 га не представляет угрозу жителям Луговослинкина Уватского района. Об этом сообщают в районном секторе по ГО и ЧС.
По данным на 4 июня в Уватском районе борются с одним возгоранием в 7,5 км от населенного пункта. В тушении задействованы 37 работников авиабазы и две единицы техники.
В деревне проведена опашка с трех сторон общей протяженностью 20 км. С одной стороны населенный пункт огибает река Иртыш, которая является естественной природной преградой для распространения пожара, сообщает пресс-служба муниципалитета.
С начала пожароопасного сезона в Уватском районе зарегистрированы 22 лесных пожара на площади 230 га, 21 из них ликвидирован. Объявлен второй класс пожарной опасности.
Напомним, особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 20 июня.