В Тюмени раздадут призы за лучшие фотографии с домашними котами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн фотоконкурс "Кото-Фото" объявил Центр добровольческого движения Тюмени к Международному дню объятий с кошками, который отмечали 4 июня. Участникам - их возраст не ограничивают - предлагают прислать фото с домашними питомцами. Самые интересные, эстетичные, индивидуальные снимки будут отмечены памятными призами.

"Нам хотелось напомнить людям об ответственности по отношению к домашним животным. По нашему мнению, коты - самые распространенные питомцы, поэтому именно с ними мы просим сфотографироваться хозяев. На фото можно запечатлеть игры, объятия с пушистыми непоседами, - словом, моменты взаимодействие с животными. Все работы объединим в единое видео и покажем в группе в наших соцсетях", - пояснила ведущий специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Татьяна Обухова.

Фотографии принимают на электронную почту tatiana.4tt@gmail.com, следует указать имя питомца, хозяина и номер телефона. Победителей определят 15 июня, их имена будут опубликованы в группе Центра Центр Добровольческого движения Тюмени в соцсети.

Татьяна Ковалева