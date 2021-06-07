Выставка фотографий архитектуры, природы Тюменской области представлена в "Космосе" до 15 июня

Ивана Марта Ивана Марта

Выставка "Аэродинамика" – это авторский проект фотографа Ивана Марта. Ее открыли в МТЦ "Космос" 15 мая до 15 июня.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" автор работ, главной идеей выставки стало показать красоту городских и природных пейзажей с непривычного для всех ракурса, с воздуха.

В основу выставки вошли фотографии с обложки журнала "National Geographic", с международного конкурса "35awards", где Иван стал финалистом и другие широко известные фотографии.

Выставка разнообразной, богатой природы и архитектуры тюменского региона и страны – это первая авторская экспозиция Ивана Марта. До этого многие представленные снимки участвовали во всероссийских выставках, широко цитированы СМИ.

"Каждый снимок несет в себе особенную идею, которой можно вдохновиться, удивиться красоте привычных мест и возможно отправиться в путешествие, - отмечает он. – Выставка "Аэродинамика" – это возможность выразить и разделить со зрителями собственное чувство прекрасного".

Анжела Лебедева