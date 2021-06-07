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Пожар на улице Охотской в Тюмени мог уничтожить соседние жилые дома

Происшествия, 17:03 07 июня 2021

фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Пожар в частном жилом доме на ул. Охотская, который мог повредить соседние дома, ликвидировали тюменские огнеборцы. Сообщение о возгорании поступило на пульт ЕДДС Тюмени в 13 часов 10 минут, спустя 40 минут огонь был локализован, сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по Тюменской области.

Известно, что от огня пострадал не только жилой дом, но надворные постройки. Погибших и пострадавших нет. На месте ведутся работы по разбору и проливу конструкций.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Всего на тушение пожара привлекалось 9 единиц техники и 37 человек личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области. фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области. фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области. фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области. ﻿

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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