Пожар на улице Охотской в Тюмени мог уничтожить соседние жилые дома

фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области. фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Пожар в частном жилом доме на ул. Охотская, который мог повредить соседние дома, ликвидировали тюменские огнеборцы. Сообщение о возгорании поступило на пульт ЕДДС Тюмени в 13 часов 10 минут, спустя 40 минут огонь был локализован, сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по Тюменской области.

Известно, что от огня пострадал не только жилой дом, но надворные постройки. Погибших и пострадавших нет. На месте ведутся работы по разбору и проливу конструкций.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Всего на тушение пожара привлекалось 9 единиц техники и 37 человек личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.