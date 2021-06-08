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Стрит-арт о жизни набережной Туры создали на трансформаторной будке питерские художники

Общество, 12:35 08 июня 2021

предоставлено пресс-службой мультицентра "Контора пароходства" | Фото: предоставлено пресс-службой мультицентра "Контора пароходства"

Стрит-арт о жизни тюменской набережной появился на трансформаторной будке неподалеку от мультицентра "Контора пароходства" на Масловском взвозе.

Над работой площадью 63 кв. метра в технике "постер-арт" трудилась группа Ztwins - братья-художники Юрий и Анатолий Зеленские из Санкт-Петербурга.

"В своей работе художники хотели отразить идею уличных текстур, за основу взята берлинская эстетика уличных постеров, где все уличное пространство пронизано ими. Художники заклеили будку постерами с текстурой "трубы и конструкции", отсылающей к индустриальной составляющей места. В итоге получился арт-объект, вписанный в контекст набережной, который будет создавать текстуру, придавать фон всему происходящему. Эскиз передает жизнь набережной в настоящее время — живую и динамичную", — рассказали в мультицентре "Контора пароходства".

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Стрит-арт создавался в рамках фестиваля "О любви к городу", который 6 июня посетили 2 тыс. 300 человек.

Отметим, Юрий Зеленский из Ztwins уже создавал стрит-арт в Тюмени в 2020 году. Художник нанес абстрактную композицию на стене здания Дома печати по ул. Осипенко. Автор рисовал в рамках фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" 2020 года.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , набережная Туры , стрит-арт

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