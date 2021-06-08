Новую школу в ЖК "Звездный" в Тюмени откроют 1 сентября

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Новая школа в районе жилого комплекса "Звездный" в Тюмени откроется 1 сентября. Готовность здания составляет 95%. Все строительно-монтажные работы будут завершены в июле, сообщает Главное управление строительства региона.

Контракт на строительство школы на 1 тыс. 200 учебных мест был заключен в декабре 2019 года. К июлю 2020 года была готова коробка здания, проложены линии инженерных сетей внутри здания - связь, водопровод, электроснабжение, отопление, вентиляция и другие. Начались работы по отсыпке и планировке территории. С осени в школе активно ведутся внутренние отделочные работы и монтаж внутренних инженерных сетей.

Проект школы включен Минстроем России в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования и рекомендован для тиражирования по всей стране.

В настоящее время в Тюменской области строятся 10 школ, семь из них откроются в 2021 году.