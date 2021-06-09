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Стартовала регистрация на забег "Стальной характер" в Тобольске

Спорт, 10:34 09 июня 2021

«Стальной характер» | Фото: «Стальной характер»

Экстремальный забег "Стальной характер" пройдет в Тобольске 19 июня, сообщают организаторы.

"Участников ждет не монотонная пробежка по однотипной дистанции, а постоянно новые локации, трассы, препятствия", - анонсируют они в соцсетях.

Для участников подготовят четыре трассы протяженностью в 3, 5, 7 и 9 км. Во время забега участникам предстоит проползти под колючей проволокой, подняться по вертикальной стене, преодолеть страх высоты и прочее.

Зарегистрироваться на забег в Тобольске можно на сайте "Стальной характер".

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# забег , стальной характер , экстремальный забег

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