Стартовала регистрация на забег "Стальной характер" в Тобольске

| Фото: «Стальной характер» | Фото: «Стальной характер»

Экстремальный забег "Стальной характер" пройдет в Тобольске 19 июня, сообщают организаторы.

"Участников ждет не монотонная пробежка по однотипной дистанции, а постоянно новые локации, трассы, препятствия", - анонсируют они в соцсетях.

Для участников подготовят четыре трассы протяженностью в 3, 5, 7 и 9 км. Во время забега участникам предстоит проползти под колючей проволокой, подняться по вертикальной стене, преодолеть страх высоты и прочее.

Зарегистрироваться на забег в Тобольске можно на сайте "Стальной характер".