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Сирота из Казанского района получит квартиру после вмешательства прокуратуры

Происшествия, 12:45 10 июня 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Требование прокуратуры обеспечить жильем 18-летнюю девушку-сироту удовлетворил Казанский районный суд.

К своему совершеннолетию она осталась без попечения родителей и крыши над головой и была включена в список подлежащих обеспечению жилым помещением на территории Казанского района. Что не было исполнено, сообщает Тюменский областной суд

Суд пришел к выводу, что обязанность обеспечить ее жильем должна быть возложена на правительство региона, а обязанность по принятию решения о предоставлении жилья сироте и заключению с ней договора - на администрацию Казанского района.

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# жилье для детей-сирот

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