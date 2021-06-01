Сирота из Казанского района получит квартиру после вмешательства прокуратуры

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Требование прокуратуры обеспечить жильем 18-летнюю девушку-сироту удовлетворил Казанский районный суд.

К своему совершеннолетию она осталась без попечения родителей и крыши над головой и была включена в список подлежащих обеспечению жилым помещением на территории Казанского района. Что не было исполнено, сообщает Тюменский областной суд

Суд пришел к выводу, что обязанность обеспечить ее жильем должна быть возложена на правительство региона, а обязанность по принятию решения о предоставлении жилья сироте и заключению с ней договора - на администрацию Казанского района.