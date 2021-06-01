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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявили 55 виновников пожаров и возгораний

Происшествия, 12:12 10 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

55 виновников пожаров и возгораний установлено в Тюменской области с начала пожароопасного периода. Все они привлечены к административной ответственности.

Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Он отметил, что работа по предотвращению возникновения новых очагов возгораний остается важнейшим фактором сохранения стабильной обстановки.

"Всего с начала пожароопасного периода возбуждено 649 административных дел за нарушение установленных запретов и правил противопожарного режима, назначено 584 штрафа на сумму более шести миллионов рублей. На 10 июня в производстве дознавателей МЧС России находится 63 материала проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 20 уголовных дел", - рассказал Михнович.

Пожароопасная обстановка в Тюменской области продолжает сохраняться. За прошедшие сутки ликвидировано 10 пожаров на площади более 17 га. Продолжает действовать 17 природных пожаров на площади более 1,4 тыс га.

В регионе из-за сухой и ветреной погоды действует особый противопожарный режим, в рамках которого установлен запрет на посещение гражданами лесов за исключением тех, чья трудовая деятельность проходит в лесах. Также разрешено посещение рекреационных территорий. Запрещено применение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

Любовь Голышева

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# Андрей Михнович , пожароопасный сезон , пожары

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