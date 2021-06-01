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Владимир Якушев: "Запсибнефтехим" может стать объектом показа для туристов

Общество, 17:40 10 июня 2021

ООО "ЗапСибНефтехим" ВКонтакте | Фото: ООО "ЗапСибНефтехим" ВКонтакте

Тобольский нефтехимический комплекс может стать популярным объектом показа для туристов. Такое мнение высказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на пресс-конференции 10 июня, говоря о привлечении инвесторов в сферу туризма.

"В Тобольске есть мощнейший нефтехимический комплекс, который может стать предметом показа. Если организовывать экскурсии на вертолете и показывать туристам, как выглядит этот завод, думаю это будет пользоваться большим спросом", - отметил Владимир Якушев.

Говоря в целом, о туристической привлекательности Тюменской области, полпред отметил богатое историческое наследие Тюмени и Тобольска. Кроме того, наряду с другими регионами УФО, в регионе развивается деловой туризм, проводятся знаковые мероприятия.

"У каждого региона есть свои сильные стороны, все субъекты активные. К примеру, в Югре и на Ямале можно развивать этнотуризм, в Курганской области есть огромные природные заповедники, которые пользуются интересом. В Челябинске - горнолыжные курорты", - добавил он.

Любовь Голышева

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# Владимир Якушев , туризм

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