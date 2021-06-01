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Нарушителей противопожарного режима в Тюменской области оштрафовали на 6 250 600 рублей

Общество, 12:14 11 июня 2021

6 млн 250 тыс. 600 рублей штрафов в Тюменской области назначили нарушителям противопожарного режима.

Всего с начала пожароопасного периода возбуждено 653 административных дела, назначено 588 штрафов, по результатам проверок сообщений о пожарах к административной ответственности привлечено 55 виновников пожаров и возгораний.

Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

В производстве дознавателей МЧС России находится 63 материала проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 21 уголовное дело.

На выходные дни в регионе запланирована масштабная профилактическая работа, в том числе рейды по обследованию территорий лесов и населенных пунктов, разъяснительные беседы с жителями.

"В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, которым установлен запрет на посещение лесов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках", – напомнил Андрей Михнович.

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# Андрей Михнович , пожароопасный сезон

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