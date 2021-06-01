Фотовыставку "Хочу домой" представят в трех торговых центрах Тюмени

| Фото: из сообщества "Лучший друг" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Лучший друг" во ВКонтакте (архив)

Фотовыставка "Хочу домой", получившая грантовую поддержку по итогам первой волны конкурса "Моя идея", будет экспонироваться в трех торгово-развлекательных центрах Тюмени. Первым местом проведения станет ТРЦ "Кристалл". Там выставку планируют открыть 28 июля.

"Цель — привлечь людей к проблеме животных из приюта, смотивировать людей брать их домой, а не покупать породистых", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор идеи Полина Абатурова.

Сюжетные фотографии, на которых запечатлены собаки из приюта "Лучший друг", уже отсняты. Сейчас все 16 работ находятся у дизайнера.

Выставка будет мобильной — из ТРЦ "Кристалл" она переедет в другой торговый центр. Сейчас Полина Абатурова находится в процессе договора с руководством площадки. Известно, что последним местом экспонирования станет "Тюмень Сити Молл".

Напомним, ранее тюменка Полина Абатурова представила свою идею на суд жюри конкурса "Моя идея". На реализацию фотовыставки "Хочу домой" по итогам первой волны было выделено 50 тыс. рублей.

Инна Пахомова