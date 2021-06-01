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Тюменцы узнают о нюансах конкурса грантов губернатора на интенсиве

Общество, 09:02 15 июня 2021

из сообщества "Моя территория" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Моя территория" во ВКонтакте (архив)

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Образовательный интенсив "ПроПроекты: грант губернатора" пройдет в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 17 июня в 19 часов, сообщают организаторы.

На встрече слушатели узнают обо всех нюансах конкурса. "Эксперты в формате живого диалога расскажут про конкурсный отбор и инсайты. После чего всех участников ждет генерационная сессия, где ты сможешь разработать и представить свой проект, а также получить по нему обратную связь", — рассказали организаторы.

Напомним, с 5 июня стартовал прием заявок на конкурс грантов губернатора Тюменской области, который продлится до 4 июля. Тюменские СО НКО смогут получить гранты до 1,5 млн рублей на реализацию своих социально значимых проектов по шести направлениям.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# грант , обучение , СО НКО

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