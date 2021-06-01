Бардовский фестиваль собрал в Тюмени исполнителей из разных городов

| Фото: сообщество "Зимний бардовский фестиваль в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Зимний бардовский фестиваль в Тюмени" во ВКонтакте

107 участников из разных городов страны собрал бардовский фестиваль им. Николая Старченкова, который проходил в Тюмени с 12 по 14 июня. Гала-концерт состоялся на сцене на Масловском взвозе.

Как рассказал руководитель проекта, президент Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области Александр Чехонин, участие в событии приняли представители Нижневартовска, Нефтеюганска, Магнитогорска, Челябинска, Нижнего Тагила, Ноябрьска, Тобольска, Заводоуковска, Упорово, Кургана, Екатеринбурга, Барнаула, Омска и Москвы. Работали мастерские для иногородних участников и сцена "свободного микрофона".

Александр Чехонин подчеркнул, что из-за пандемии фестиваль растянулся по времени, включил в себя концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого, презентацию фильма "Не могу к вам не вернуться" о жизни и творчестве Николая Старченкова, первый большой бардовский концерт "Весна с чистого листа" на сцене ДК "Нефтяник", прямую трансляцию, которая собрала более 100 тыс. просмотров.

Событие прошло в Тюмени при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторы бардовского фестиваля планируют организовывать подобные мероприятия в областной столице и в будущем.

Инна Пахомова