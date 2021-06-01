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15 пьяных водителей задержали в Тюмени во время сплошной проверки

Происшествия, 10:03 13 июня 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

18 водителей в состоянии опьянения задержаны минувшей ночью в Тюменской области, 15 из них в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция региона.

Сплошную проверку водителей на трезвость инспекторы полка ДПС ГИБДД провели в центре города на участке ул.Республики от ул.Кирова до ул.Семакова 12 июня с 22 до 24 часов. За два часа выявлено 52 нарушения ПДД, среди них несколько грубых.

Отстранен от управления транспортом 25-летний водитель автомобиля Renault Sandero. Тест на наркотическое опьянение тюменца подтвержден при освидетельствовании в областном наркологическом диспансере, на него выписано определение о возбуждении административного производства за управление транспортом под воздействием наркотиков.

60-летний водитель автомобиля Lexus прошел освидетельствование на месте, показания алкотестера составили 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Он не согласился с показаниями и отказался от освидетельствования в наркологическом учреждении, на водителя составлен материал.

Оба автомобиля помещены на спецстоянку.

19 водителей наказаны за незаконную тонировку, один не имел права управления транспортом, один нарушил правила перевозки детей, несколько не имели страховых полисов ОСАГО.

Вечером 13 июня пройдет еще одна сплошная проверка водителей на трезвость.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяные водители

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