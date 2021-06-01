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В Тобольске определят лучших работодателей

Общество, 16:04 13 июня 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Конкурс для работодателей проходит в Тобольске. Он определит лучшую организацию, которая предоставляет временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, сообщает администрация города.

Церемония награждения будет проходить по четырем номинациям: "Лучший работодатель" (микробизнес, ИП), "Лучший работодатель" (малый бизнес, ИП), "Лучший работодатель" (средний бизнес) и "Лучший работодатель" (крупный бизнес).

Лучшим руководителям предприятий и учреждений будет вручен переходящий кубок, благодарственное письмо и ценный приз.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 сентября 2021 года.

Положение здесь.

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