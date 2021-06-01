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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Руководителю регионального МЧС Артуру Хачатряну присвоено звание генерал-майора внутренней службы

Общество, 15:53 13 июня 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте

Звание высшего начальствующего состава - генерал-майор внутренней службы - присвоено начальнику Главного управления МЧС России по Тюменской области Артуру Хачатряну, сообщает ведомство.

Указ подписал президент России Владимир Путин. В коллективе регионального ГУ МЧС Артура Хачатряна характеризуют как профессионала, талантливого руководителя, обладающего масштабным мышлением и высокой ответственностью.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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