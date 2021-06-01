Руководителю регионального МЧС Артуру Хачатряну присвоено звание генерал-майора внутренней службы
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте
Звание высшего начальствующего состава - генерал-майор внутренней службы - присвоено начальнику Главного управления МЧС России по Тюменской области Артуру Хачатряну, сообщает ведомство.
Указ подписал президент России Владимир Путин. В коллективе регионального ГУ МЧС Артура Хачатряна характеризуют как профессионала, талантливого руководителя, обладающего масштабным мышлением и высокой ответственностью.