Борьба с лесными пожарами продолжается в Тюменской области

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 лесных пожара на общей площади 40,2 га и 2 ландшафтных пожара на общей площади 7 га ликвидированы за последние сутки в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в регионе возникли 6 лесных пожаров на общей площади 37,6 га и 2 ландшафтных пожара на общей площади 7 га возникли. На текущий момент действуют 13 лесных пожаров, в том числе локализованных, и 2 ландшафтных пожара.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим.

Евгений Бабенко