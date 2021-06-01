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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Борьба с лесными пожарами продолжается в Тюменской области

Происшествия, 09:57 14 июня 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 лесных пожара на общей площади 40,2 га и 2 ландшафтных пожара на общей площади 7 га ликвидированы за последние сутки в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в регионе возникли 6 лесных пожаров на общей площади 37,6 га и 2 ландшафтных пожара на общей площади 7 га возникли. На текущий момент действуют 13 лесных пожаров, в том числе локализованных, и 2 ландшафтных пожара.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим.

Евгений Бабенко

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