  • 15 июня 202115.06.2021вторник
  • USD71,6797
    EUR87,3274
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителям Лесобазы расскажут о возникновении Олимпийских игр

Общество, 16:07 15 июня 2021

из сообщества "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Спортивно-игровая программа "Хочу стать чемпионом" начнется в сквере Казачьи луга в Тюмени 16 июня в 10 часов 30 минут.

Зрителям расскажут историю возникновения Олимпийских игр. Все желающие смогут попробовать свои силы в некоторых видах спорта, которые входят в современную программу.

"Международный Олимпийский день – спортивное событие мирового масштаба. Международный Олимпийский день отмечается 23 июня. В 2021 году его справляют 74-й раз", - рассказали организаторы.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Казачьи луга , Олимпийские игры , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 15.06.2021ТИУ стал 89-м в рейтинге лучших вузов России
16:18 15.06.2021Снятый юными тюменцами фильм "Самостоятельный" покажут на набережной Туры
16:07 15.06.2021Жителям Лесобазы расскажут о возникновении Олимпийских игр
15:36 15.06.2021Дипломы, деньги и новое издание "Конька-горбунка" вручили лауреатам Ершовской премии в Ишиме