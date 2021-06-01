Жителям Лесобазы расскажут о возникновении Олимпийских игр

| Фото: из сообщества "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Спортивно-игровая программа "Хочу стать чемпионом" начнется в сквере Казачьи луга в Тюмени 16 июня в 10 часов 30 минут.

Зрителям расскажут историю возникновения Олимпийских игр. Все желающие смогут попробовать свои силы в некоторых видах спорта, которые входят в современную программу.

"Международный Олимпийский день – спортивное событие мирового масштаба. Международный Олимпийский день отмечается 23 июня. В 2021 году его справляют 74-й раз", - рассказали организаторы.

Возрастное ограничение: 0+.