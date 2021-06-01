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Участок объездной дороги Тюмени закрыли из-за горения травы

Общество, 13:51 15 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Объездная дорога Тюмени закрыта на участке от Велижанского до Тобольского тракта. Причина — сильное задымление от горящей травы.

О дорожной ситуации рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Дорога закрыта пока в одном направлении.

Напомним, в районе Велижанского тракта горит трава. Сотрудники МЧС борются с возгоранием.

Инна Пахомова

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# дорожное движение , пожар , пожароопасный сезон

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