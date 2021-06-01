Участок объездной дороги Тюмени закрыли из-за горения травы
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)
Объездная дорога Тюмени закрыта на участке от Велижанского до Тобольского тракта. Причина — сильное задымление от горящей травы.
О дорожной ситуации рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Дорога закрыта пока в одном направлении.
Напомним, в районе Велижанского тракта горит трава. Сотрудники МЧС борются с возгоранием.
Инна Пахомова