В Тюмени ищут IT-специалиста на зарплату от 100 тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Программиста "1С" в производственную компанию на оклад от 100 тыс. рублей ищут в Тюмени.

Успешному кандидату также предоставят корпоративный автобус для проезда на работу, мобильную связь и оплатят мероприятия предприятия. Об этом сообщает сервис SuperJob, который выбрал самые выгодные предложения в Тюмени.

Одной из высокооплачиваемых вакансий стала позиция менеджера IT-проектов на зарплату от 80 тыс. рублей в месяц и полным соцпакетом. Соискатель должен уметь вести разработку в среде Visual Studio и "1С", знать технический английский язык.

В топ вакансий в этом месяце в Тюмени вошли стоматолог-хирург на зарплату 65-70 тыс. рублей и помощник директора, которому будут платить от 50 тыс. рублей.

В июне в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей, программистов, инженеров.