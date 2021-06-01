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Жителя Тюмени осудят за совершенные 10 лет назад преступления

Происшествия, 17:40 16 июня 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело в отношении 39-летнего тюменца за совершенные 10 лет назад преступления ушло в суд. Его обвиняют в краже и разбое, совершенных группой лиц, сообщает региональная прокуратура.

В мае 2011 года мужчина договорился с двумя знакомыми напасть на бухгалтера одной из коммерческих организаций ради денег. Супруга тюменца, работавшая заместителем главного бухгалтера, сообщила о наличии в бухгалтерии более одного миллиона рублей. В итоге злоумышленники, угрожая применением насилия, завладели указанной суммой.

В октябре 2011 года злоумышленник с двумя соучастниками похитил на автозаправочной станции в Тюменском районе еще более 350 тыс. рублей. После он скрылся, был объявлен в розыск.

В апреле 2021 года его задержали в Краснодарском крае, где он проживал без регистрации, и этапировали в Тюмень. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

Ранее, в 2012-2013 годах, были вынесены обвинительные приговоры сообщникам и супруге обвиняемого.

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# прокуратура Тюменской области , уголовное дело

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