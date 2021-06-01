Горожанам не хватает на набережной деревьев и кафе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Больше озеленения, точек питания, туалетов, а так же выделенных полос для езды на самокатах и велосипедах, хотело бы увидеть большинство тюменцев на городской набережной.

Мнения прозвучали на обсуждении первичной концепции обустройства правого берега в Конторе пароходства 15 июня. В опросе, проведенном заранее онлайн, приняли участие 5 тыс. 294 горожанина.

Люди также ратуют за выход к воде, место для кормления уток, мостики для рыбаков и лежаки. Есть предложение сделать спуск с верхнего яруса до нижнего в виде горки для детей.

"На сегодняшний день создана хорошая база и обширная территория для развития. Пока мы видим изменения в районе Конторы пароходства, участок начинает по-другому жить. Нам важно, чтобы интересно на набережной было не только летом, но и зимой", - отметил заместитель директора департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Артём Павлюченко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Валерия Кадочникова