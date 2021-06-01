Концерт оркестра Тюменской филармонии и Мариуса Стравинского покажут в прямом эфире

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Трансляция концерта Тюменского филармонического оркестра пройдет в муниципальных образованиях региона.

Прямую трансляцию концерта "Мариус Стравинский и ТФО" из концертного зала им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии увидят жители региона 19 июня, начало в 19 часов. Она пройдет в рамках проекта Министерства культуры России "Всероссийский виртуальный концертный зал", сообщает областной департамент культуры.

"Виртуальный зал дает возможность большему количеству людей соприкоснуться с классическим искусством. Многие из тех, кто начинает знакомство с музыкой в виртуальных залах, потом приходят на выступления филармонических коллективов в Тюменскую филармонию. В результате формируется развитая среда преданных слушателей. Создание виртуальных залов проходит в рамках реализации национального проекта "Культура", цель которой — обеспечение доступности культуры для максимального количества людей", — отметила заместитель директора по творческой деятельности Надежда Коваленко.

В программе выступления Тюменского филармонического оркестра под управлением приглашенного дирижера Мариуса Стравинского - "Четыре легенды о Лемминкяйнене" Яна Сибелиуса и Концерт для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона. Солист — лауреат международных конкурсов Марк Рейнский (скрипка).

Концерт завершит симфонический сезон 2020-2021 года.