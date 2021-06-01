  • 18 июня 202118.06.2021пятница
  • USD72,5048
    EUR86,7012
  • В Тюмени 16..18 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Концерт оркестра Тюменской филармонии и Мариуса Стравинского покажут в прямом эфире

Общество, 17:34 18 июня 2021

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Трансляция концерта Тюменского филармонического оркестра пройдет в муниципальных образованиях региона.

Прямую трансляцию концерта "Мариус Стравинский и ТФО" из концертного зала им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии увидят жители региона 19 июня, начало в 19 часов. Она пройдет в рамках проекта Министерства культуры России "Всероссийский виртуальный концертный зал", сообщает областной департамент культуры.

"Виртуальный зал дает возможность большему количеству людей соприкоснуться с классическим искусством. Многие из тех, кто начинает знакомство с музыкой в виртуальных залах, потом приходят на выступления филармонических коллективов в Тюменскую филармонию. В результате формируется развитая среда преданных слушателей. Создание виртуальных залов проходит в рамках реализации национального проекта "Культура", цель которой — обеспечение доступности культуры для максимального количества людей", — отметила заместитель директора по творческой деятельности Надежда Коваленко.

В программе выступления Тюменского филармонического оркестра под управлением приглашенного дирижера Мариуса Стравинского - "Четыре легенды о Лемминкяйнене" Яна Сибелиуса и Концерт для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона. Солист — лауреат международных конкурсов Марк Рейнский (скрипка).

Концерт завершит симфонический сезон 2020-2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# концерты , национальный проект Культура , Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 18.06.2021Поисковики передали родственникам бойца Александра Шадрина его медальон
18:38 18.06.2021Офлайн-часть форума "УТРО-2021" перенесена на 2022 год
18:35 18.06.2021В администрации Тюмени назвали условие проведения Дня города
18:07 18.06.2021В выходные тюменцев ждет переменчивая погода с усиленным ветром