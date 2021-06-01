В Тюменской области 12 выпускников получили максимальные баллы ЕГЭ

| Фото: obrnadzor.gov.ru | Фото: obrnadzor.gov.ru

Максимальные балл по трем предметам получили 12 выпускников из Тюмени и Тобольска по результатам первых ЕГЭ. В том числе пятеро школьников отличились на географии, четверо на литературе, трое на химии, сообщает департамент образования Тюменской области.

"В целом результаты первых экзаменов на уровне прошлых лет. Это серьезное достижение для пандемийного года. И в первую очередь - это заслуга наших учителей, за что мы им очень благодарны", — сказал на пресс-конференции руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

202 тюменских 11-классников стали высокобалльниками: по литературе – 48 человек, по химии – 110, по географии – 44 человека. Ребята набрали от 81 до 100 баллов за экзамен.

По словам учителя по географии одной из тобольских школ, чей ученик набрал максимум баллов, подготовка к экзамену продолжалась последние два года.

"Мы занимались очно, во время пандемии проводили консультации в онлайн-режиме, в свободное время Юрий самостоятельно разбирал некоторые географические темы. Сейчас перед ним стоит выбор – подать документы в педагогический или геологический вуз, результаты по обществознанию и физике подскажут направление", – сказал педагог.

Узнать результаты экзаменов можно на официальном информационном портале ЕГЭ.