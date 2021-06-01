В Тюменском ГМУ стартовала приемная кампания

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Приемная кампания 2021 года началась в Тюменском государственном медицинском университете 18 июня.

Заявления могут подать поступающие на программы специалитета, бакалавриата и магистратуры. В дальнейшем присоединятся желающие учиться в ординатуре и аспирантуре, сообщает вуз.

"В этом году в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции приемная комиссия будет работать в дистанционном формате. Первый такой опыт приобретен специалистами вуза в прошлом году. Дистанционный формат успешно себя зарекомендовал, как эффективный, рациональный и эпидемиологически безопасный способ взаимодействия с поступающими", – сообщил и. о. ректора Тюменского ГМУ Иван Петров.

Поступающие на программы специалитета, бакалавриата могут выбрать один из трех способов подачи документов: в электронной форме посредством информационной системы университета через "Личный кабинет поступающего", через операторов почтовой связи общего пользования и посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Последний способ возможен только в случае подачи документов на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет ассигнований федерального бюджета.

"За каждым поступающим закрепят технического секретаря. Получив документы, в режиме реального времени он свяжется с поступающим, они смогут общаться, и через электронную почту, и по телефону. Секретарь будет помогать решать возникающие вопросы и проблемы", – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Тюменского ГМУ Виктор Платицын.

Задача техсекретарей – обеспечить правильную передачу документов в приемную комиссию. Принятые через личный кабинет, они должны пройти модерацию, чтобы в течение суток корректно отобразиться в федеральной информационной системе на официальном портале Рособрнадзора. Как пояснил руководитель Центра информационных технологий в образовании ИНПР Тюменского ГМУ Дмитрий Елфимов, это важно для соблюдения всех требований Федерального законодательства.