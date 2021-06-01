Жителей Тюменской области зовут на фестиваль "Песен радуга разноцветная"

| Фото: из группы "Центр русской культуры" во ВКонтакте (архив) | Фото: из группы "Центр русской культуры" во ВКонтакте (архив)

Троицкий фестиваль "Песен радуга разноцветная" пройдет в дер. Шабалина Тюменской области 19 июня.

"Во время фестиваля можно ознакомиться с историей деревни Шабалина, сделать яркие фотографии, посетить мастер-классы, приобрести сувениры и отдохнуть на природе, - рассказали в Visit Tyumen.

В 8 часов 30 минут в Свято-Троицком храме начнется божественная литургия. В 12 часов на площади перед храмом развернутся народные гулянья. Гостей праздника ждут конкурсные выступления, театрализованные представления, презентации сельских подворий и родоведов, различные выставки, богатырские соревнования, турнир косарей. Желающие могут принять участие в ремесленных мастер-классах, хороводах, играх.

Посетителей будут бесплатно угощать знаменитой армизонской ухой. "На берегу озера можно будет разбить палатку и остаться с ночевкой, порыбачить. Также можно остановиться в Агроусадьбе в с. Калмакском в 20 километрах от Шабалина, там поставить палатку у озера или переночевать в гостевом домике у семьи Зеновкиных", — рассказали представители проекта Visit Tyumen.

Вход свободный.