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Патриотические песни исполнят на митинге в сквере 30-летия Победы в Тюмени

Общество, 09:23 21 июня 2021

из сообщества "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Митинг "Святое дело – Родине служить!" начнется в сквере 30-летия Победы на ул. Судостроителей в Тюмени 22 июня в 11 часов, сообщают организаторы.

"В память о павших в борьбе против фашизма будет объявлена минута молчания, артисты центра русской культуры исполнят песни патриотической направленности", - рассказали в Центре русской культуры.

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# митинг , песни

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