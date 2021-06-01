Патриотические песни исполнят на митинге в сквере 30-летия Победы в Тюмени
| Фото: из сообщества "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте (архив)
Митинг "Святое дело – Родине служить!" начнется в сквере 30-летия Победы на ул. Судостроителей в Тюмени 22 июня в 11 часов, сообщают организаторы.
"В память о павших в борьбе против фашизма будет объявлена минута молчания, артисты центра русской культуры исполнят песни патриотической направленности", - рассказали в Центре русской культуры.
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