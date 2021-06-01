Патриотические песни исполнят на митинге в сквере 30-летия Победы в Тюмени

| Фото: из сообщества "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Митинг "Святое дело – Родине служить!" начнется в сквере 30-летия Победы на ул. Судостроителей в Тюмени 22 июня в 11 часов, сообщают организаторы.

"В память о павших в борьбе против фашизма будет объявлена минута молчания, артисты центра русской культуры исполнят песни патриотической направленности", - рассказали в Центре русской культуры.

Возрастное ограничение: 0+.