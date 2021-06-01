В Тюмени зажгут огненную картину 16 на 9 метров с изображением катера "Комсомолец"

| Фото: из сообщества "Тюмень - фронту!" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень - фронту!" во ВКонтакте (архив)

Огненную картину с изображением торпедного катера "Комсомолец" зажгут на площади Памяти в Тюмени в полночь с 21 на 22 июня, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Изображение катера будет выложено на асфальте из двух тыс. свечей. Здесь же загорится надпись "Помним Тюмень". Общий размер картины с надписью составит 16 на 9 метров.

В 2021 году Тюмень впервые присоединится к международной акции "Огненные картины войны", участниками которой станут 86 городов страны: девять городов-героев, 45 городов воинской славы и 32 города трудовой доблести. Напомним, в мае 2021 года областной столице было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

Отметим, единственным в СССР предприятием, выпускавшим торпедные катера во время Великой Отечественной войны, был Тюменский судостроительный завод. Он стал символом трудовой доблести тюменцев.